СМИ сообщили о хищении средств на уничтожение химоружия в России

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении гендиректора компании «Экрос-Инжиниринг» по подозрению в хищении средств, выделенных на ликвидацию химического оружия, пишет в субботу газета «Коммерсантъ».

По данным издания, 56-летний Наиль Бульхин арестован, ему предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств, выделяемых на реализацию федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ». Вместе с ним фигурантами дела являются «неустановленные лица» из Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге.

Поводом для уголовного дела стал контракт на поставку химических веществ для уничтожения зарина и люизита, заключенный в октябре 2014 года между фирмой Бульхина и удмуртским заводом «Кизнер». По версии следствия, Бульхин в сговоре с сотрудниками Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия искусственно завысил стоимость реагентов в общей сложности на 10 миллионов рублей.

Адвокат Бульхина утверждает, что никакого хищения не было, и реагенты были поставлены по рыночным ценам, а прибыль «Экрос-Инжиниринга» от контракта составила всего один миллион рублей. Сам предприниматель считает претензии следствия ошибочными и намерен добиваться снятия с него обвинения. По его мнению, он оказался за решеткой в результате недобросовестной конкурентной борьбы.

В свою очередь, агентство РИА Новости не смогло получить официальное подтверждение информации о возбуждении дела против Наиля Бульхина.