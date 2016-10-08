В Германии ведется поиск подозреваемого в подготовке теракта сирийца

В немецком городе Хемниц полиция проводит операцию по поиску выходца из Сирии, который подозревается в подготовке взрыва в одном из аэропортов Германии, сообщает Focus.

По предварительной информации, на городском вокзале были задержаны два человека с подозрительным свертком, а в центре города — еще один. Все они, возможно, связаны с разыскиваемым.

Ранее стражи правопорядка взяли штурмом квартиру в одном из кварталов этого города, расположенного федеральная земля Саксония. Внутри помещения было обнаружено «некоторое количество» взрывчатых веществ, однако задержать подозреваемого не удалось. Примерно в 14:00 по московскому времени местные жители услышали взрыв. Позже стало известно, что это был управляемый подрыв, который осуществили сами полицейские.

В свою очередь, газета Welt cо ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что в подготовке теракта подозревается 22-летний Джабер аль-Бакр, который прибыл в Германию в прошлом году в качестве беженца из Сирии и находился под наблюдением местных властей. По данным полиции, он имеет отношение к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).