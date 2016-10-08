Путин отказался получить в подарок квартиру вместе с Фомочкиным

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение президента группы компаний «Сапсан» Сергея Шмакова подарить ему квартиру, сказал, что будет рад, если жилье подарят нуждающимся, например, сиротам или больным детям. Об этом радиостанции Business FM сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, президент об этом слышал, как ни странно, причем слышал это по радио, и, собственно, в этой ситуации, конечно, принимать такие подарки президент не может, никогда этого не делает, но в то же время он был бы рад, если бы, предположим, такая квартира была бы подарена тем, кто в этом нуждается — будь то дети без родителей или еще кто-то, больные дети, сироты. И в таком случае это мог бы быть такой совместный подарок от предпринимателя и президента для этих детей», — цитирует радиостаниция слова Дмитрия Пескова.

В начале недели Сергей Шмаков вручил представителю министерства спорта и туризма Белоруссии Андрею Фомочкину, пронесшему российский флаг на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, сертификат на квартиру в жилом комплексе, расположенном в двух километрах от Зеленограда.

При этом в эфире радиостанции Шмаков заявил, что готов подарить квартиру и президенту России. Шмаков считает, что Путин должен еще «тысячу лет быть у руля, всем этим нашим колхозом править». Вскоре в интернете появилось видео интерьера квартиры, которую подарят Фомочкину: