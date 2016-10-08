Экзитполы показали победу правящей партии на выборах в Грузии

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» побеждает на завершившихся 8 октября в стране парламентских выборах, передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты двух экзитполов.

По данным опроса исследовательской компании GFK, партия «Грузинская мечта» бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили получает 39,9 процента голосов. На втором месте (32,7 процента) — оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), возглавляемое губернатором Одесской области Украины и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Экзитпол от компании TNS также подтверждает лидерство партии «Грузинская мечта». Согласно данным, за нее проголосовали 53,8 процента избирателей. ЕНД занимает вторую строчку с 19,5 процента голосов. Третьей партией, преодолевшей необходимый порог, может стать «Альянс патриотов». По данным GFK, он набрал 5,76 процента, у TNS — пять процентов.