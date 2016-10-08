Американская разведка сообщила о переброске комплексов «Искандер-М» в Калининград

Министерство обороны России отдало приказ о переброске в Калининград ракетных комплексов «Искандер-М», сообщает Reuters со ссылкой на источник в разведке США.

Как отмечает источник, причины такого решения могут быть вполне «безобидными». «Они перемещали такие же комплексы в Калининград в 2014 году для проведения военных учений. Это также может быть политическим жестом – проявлением силы, чтобы показать недовольство действиями НАТО», — добавил он.

Как напоминает в этой связи РИА Новости, информация о российских «Искандерах-М» в районе Калининграда и границ с Эстонией и Латвией содержалась в докладе «Эстония в международной среде безопасности в 2016 году», опубликованном в марте этого года эстонским департаментом информации. В документе подчеркивалось, что «маловероятно применение тактического ядерного оружия против расположенных в Эстонии объектов или находящихся здесь подразделений НАТО».

В свою очередь, начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ Михаил Матвеевский в мае заявил, что ракетная бригада ВС России, дислоцированная в Калининградской области, к 2018 году будет перевооружена на комплексы «Искандер-М».

4 октября стало известно о начале итоговой контрольной проверки ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО). Подразделения были приведены в высшую степень боевой готовности. Как отмечалось, в рамках мероприятий планируется «провести тренировки по управлению ракетными ударами с условными пусками ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М"»