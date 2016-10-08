Мадуро решил учредить собственную Премию Мира и вручить ее Путину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о своем намерении учредить собственную премию мира имени бывшего главы государства Уго Чавеса, сообщает Reuters.

Первым лауреатом Мадуро назвал президента России Владимира Путина. «Я решил основать премию, которая будет вручаться за мир и суверенитет народов. Владимир Путин, как борец за мир, заслуживает эту награду»,— цитирует агентство слова венесуэльского лидера.

Отмечается, что Мадуро заявил о своем намерении после того, как стало известно о присуждении Нобелевской премии мира президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу.

Лауреат будет награжден уменьшенной копией памятника Уго Чавесу, который торжественно был открыт в Венесуэле 8 октября. Автором шестиметрового монумента является российский скульптор Сергей Казанцев. Скульптуру установили в родном городе бывшего президента страны Сабанете. В церемонии открытия приняли участие президент Николас Мадуро, глава «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор региона Адан Чавес.

Ранее на этой неделе Николас Мадуро заявил о своем намерении в ближайшее время провести встречу со своим российским коллегой. Венесуэльский президент уточнил, что по итогам встречи может быть сделано, среди прочих, заявление по решениям недавней неформальной встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Алжире, на которой обсуждались меры по стабилизации нефтяного рынка и контролю за ценами на «черное золото».