Ураган «Мэтью» ослабел до минимального уровня

Ураган «Мэтью» ослабел до первой категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает Reuters.

Согласно данным американского Национального центра прогнозирования, скорость ветра составляет 135 километров в час и продолжает снижаться. Сам ураган продолжает движение в северо-восточном направлении. Первоначально скорость порывов достигала 215 километров в час.

Ранее ураган «Мэтью» привел к гибели 877 человек на Гаити. Число жертв значительно возросло после того, как стала поступать информация из областей страны, оставшихся без связи после удара стихии. После этого ураган достиг территории США. В штате Флорида из-за стихии погибли четыре человека. В Джорджии и Южной Каролине без света остались 450 тысяч человек.

6 октября ведущий прогноза погоды на канале Fox News Шепард Смит рассказал о последствиях урагана «Мэттью», который надвигается на восточное побережье США. «Вы и все, кого вы знаете, будут мертвы. Каждый из вас — потому что вы не сможете выжить. Это невозможно, если только очень, очень повезет. И ваши дети тоже умрут», — сказал Шепард Смит, видимо, стремясь таким образом предупредить телезрителей об опасности.

В связи с надвигающимся ураганом, президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение в Джорджии, Флориде и Южной Каролине. Губернатор Флориды Рик Скотт объявил об эвакуации восточного побережья штата — примерно 1,5 миллиона человек.