Российский Ми-8 с гуманитарной помощью обстрелян в Сирии

Российский вертолет Ми-8 с гуманитарной помощью был обстрелян утром в субботу, 8 октября, в сирийской провинции Хама, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что обстрел вели боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из переносного зенитного ракетного комплекса. «Благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолет удалось избежать. Никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал», — добавили в Центре, офицеры которого сопровождали машину.