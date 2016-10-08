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08 октября 2016, 16:20
Сирия

Российский Ми-8 с гуманитарной помощью обстрелян в Сирии

Ми-8
Ми-8
Минобороны России

Российский вертолет Ми-8 с гуманитарной помощью был обстрелян утром в субботу, 8 октября, в сирийской провинции Хама, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что обстрел вели боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из переносного зенитного ракетного комплекса. «Благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолет удалось избежать. Никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал», — добавили в Центре, офицеры которого сопровождали машину.

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