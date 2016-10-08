В Минобороны рассказали об использовании «Искандера» против американского разведспутника

Министерство обороны РФ подтвердило переброску ракетного комплекса «Искандер-М» в Калининградскую область, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

«В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории РФ различными способами: воздушным, морским и своим ходом», — сообщил Конашенков. По его словам, в этот раз военные не делали большого секрета из транспортировки «Искандера» на сухогрузе «Амбал» в Калининградскую область.

«Скажу больше: один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата», — отметил Конашенков. «Долго ждать нам не пришлось — американские партнеры в разоблачительном порыве сами все нам и подтвердили», — заявил он.

В целом, представитель оборонного ведомства подчеркнул, что этот регион «не является каким-то исключением, эти подразделения ракетных войск туда неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках боевой подготовки Вооруженных сил» России.

Ранее в субботу агентство Reuters со ссылкой на источник в разведке США сообщило, что Министерство обороны России отдало приказ о переброске в Калининград ракетных комплексов «Искандер-М». Источник отмечал, что причины такого решения России могут быть как вполне «безобидными»: например, проведение военных учений, так и политическим жестом – проявлением силы, чтобы показать недовольство действиями НАТО у своих границ.