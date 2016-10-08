Международный паралимпийский комитет захотел восстанавить отношения c РФ

Международный паралимпийский комитет (МПК) выразил заинтересованность в восстановлении дружеских отношений с Россией, сообщает ТАСС.

«Никто не хотел, чтобы после появления доклада Макларена сложилась такая ситуация. У нас много друзей в России, вы провели потрясающие Игры в Сочи. И нам надо вернуться к сотрудничеству», — заявил журналистам президент МПК Филип Крейвен.

По его словам, нужно вернуться к тому, «как мы работали раньше».

В свою очередь, глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин в интервью Life назвал слова Филипа Крэйвена о возможности возобновления сотрудничества «положительным знаком для РФ». Однако, как отметил Лукин, предстоит много работы, чтобы вернуться к прежним взаимоотношениям.

1 сентября МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил в полном составе российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро по итогам рассмотрения доклада комиссии WADA. 23 августа CAS отклонил апелляцию ПКР на решение отстранить российских спортсменов от соревнований.