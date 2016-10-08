В Чечне опровергли избиение главы Верховного суда соратником Кадырова

Председатель Верховного суда Чечни Тахир Мурдалов в телефонном интервью журналистам опроверг сообщения о получении им побоев от спикера парламента республики Магомеда Даудова. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Грозный».

«Если бы такой факт имел бы место, я незамедлительно сообщил бы об этом председателю Верховного суда РФ. И это касается не только меня, но и любого судьи республики. Все это может быть провокация или какие-то другие интересы», — привел телеканал запись телефонного разговора с Мурдаловым.

Другие очевидцы утверждают, что Даудов (также известный как Лорд) не избивал Мурдалова, хотя их встреча в кабинете главы Верховного суда действительно состоялась. Так, судья Верховного суда Тимур Эмиев рассказал, что Даудов приехал в суд со своим помощником и зашел в кабинет к Мурдалову. «Через минут десять они оттуда вместе вышли в нормальном хорошем настроении, чтобы кого-то там били я не видел и информация о том, что он приезжал в сопровождении сорока человек на десяти машинах, я этого тоже не наблюдал. Никакого конфликта не было и агрессии я не наблюдал», — сказал Эмиев.

В свою очередь, председатель квалификационной коллегии судей Чечни Турко Арсемерзаев признал, что присутствовал во время встречи Даудова и Мурдалова, и это «был чисто деловой разговор». Факт драки также отказался подтвердить председатель Гудермесского районного суда Алаудин Гардалоев, которого СМИ называли свидетелем избиения Мурдалова. Гардалоев заявил при этом о намерении подать в суд на «Новую газету», ранее распространившую подобную информацию.