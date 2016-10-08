Мемория. Полина Осипенко

8 октября 1907 года родилась легендарная летчица Полина Осипенко

Личное дело

Полина Денисовна Осипенко (в девичестве Дудник, 1907—1939) родилась в селе Новоспасовка (ныне — Осипенко Запорожской области Украины) в большой крестьянской семье, где была девятым ребенком. Окончив два класса церковно-приходской школы, работала нянькой, а когда подросла — батрачкой.

После революции стала птичницей на птицефабрике. Окончила вечернюю школу, была назначена заведующей птицефабрикой.

В 1926 году вышла замуж за односельчанина, военного летчика Степана Говяза. В 1931 году уехала к мужу в поселок Кача под Севастополем, где тот служил. Говяз готовил ее к поступлению в Качинскую школу военных летчиков. С первой попытки 24-летней Полине поступить не удалось, и она устроилась на работу в столовую при училище.

По легенде, во время визита на Качинский аэродром Климента Ворошилова упросила его принять ее в училище. Так или иначе, в 1933 году стала летчицей. Годом ранее вступила в ВКП(б).

Служила в Бобруйской авиабригаде — летчицей, затем командиром звена истребителей. Когда Полину Говяз как одну из женщин-пилотов стали готовить к авиационным рекордам, ее мужа отправили в Ростовскую область. Позже он был репрессирован, а Полина в 1935 году повторно вышла замуж за однополчанина Александра Осипенко — командира летного звена, участника войны в Испании.

В 1937 году Полина Осипенко побила сразу три мировых рекорда по высотным полетам. 22 мая поднялась на самолете МП-1 («Морской пассажирский первый») на 8864 метра, улучшив рекорд для женщин-пилотов на самолетах с поршневыми двигателями сразу на три километра.

25 мая того же года побила рекорд по максимальному набору высоты с грузом в 500 килограммов — поднялась на 7605 метров. В тот же день побила рекорд с грузом в тонну, поднявшись на 7009 метров.

«Вам удалось выжать из машины все!» — заявил летчице представитель конструкторского бюро.

В 1938 года совместно с сокурсницей по Качинскому училищу Верой Ломако и Мариной Расковой установила рекорд полета по замкнутому кругу на гидросамолете. Из Севастополя через Евпаторию и Очаков, и обратно в Севастополь летчицы добрались за девять с половиной часов, пролетев 1749 километров.

2 июля 1938 года женский экипаж во главе с Осипенко на МП-1 пролетел по маршруту Севастополь — Киев — Новгород — Архангельск, преодолев 2416 километров

Газета «Правда» писала: «Вслед за Владимиром Коккинаки и Александром Бряндинским, совершившими беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток блестящий успех выпал на долю трех советских летчиц — Осипенко, Ломако и Расковой». Летчицы были награждены орденами Ленина.

24 сентября 1938 года экипаж в составе командира Валентины Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой на самолете Ант-37 «Родина» вылетел из Москвы на Дальний Восток.

Полет происходил на специально переоборудованном самолете Ант-37 «Родина». За 26 часов 29 минут летчицы преодолели 6450 километров, поставив очередной мировой рекорд. В ноябре им — первым женщинам в СССР — было присвоено звание Героев Советского Союза.

В мае 1939 года Осипенко вместе с Героем СССР, участником войны в Испании Анатолием Серовым (мужем актрисы Валентины Серовой) отправились в Рязанскую область на учебно-тренировочные сборы. 11 мая 1939 года во время отработки полетов по приборам их УТИ-4 («учебно-тренировочный самолет», ставший впоследствии И-16), сорвался в штопор, оба пилота погибли.

В СССР был объявлен траур. Урну с прахом Осипенко нес к месту захоронения в Кремлевской стене Вячеслав Молотов, а урну Серова — сам Сталин. Летчице был всего 31 год.

Чем знаменита

Полина Осипенко.

Известная летчица 1930-х, первая украинка, получившая звание Героя Советского Союза. На счету Полины Осипенко пять международных женских авиарекордов: три мировых рекорда по высотным полетам с грузом и без него; и два по дальности перелетов, в том числе знаменитый рейс из Москвы на Дальний Восток на самолете Ант-37 «Родина». Ее именем названы улицы и площади во многих городах бывшего СССР.

О чем надо знать

24-25 сентября 1938 года АНТ-37 «Родина» должен был долететь без посадки из Москвы в Комсомольск-на-Амуре. Из-за сложных погодных условий летчицы не нашли комсомольский аэродром и израсходовали горючее ближе к побережью Охотского моря. Командир экипажа Валентина Гризодубова решила сажать самолет в лесу. Штурман Марина Раскова по ее приказу выпрыгнула с парашютом. Осипенко и Гризодубова сели на болото в верховьях таежной реки Амгуни, установив рекорд по дальности перелета. В Москве летчиц встречали как героев.

Во время поисков «Родины» столкнулись самолеты «Дуглас» и ТБ-3. В результате погибли 15 человек, включая командующего ВВС 2-й отдельной Краснознаменной армии Якова Сорокина и главного штурмана НИИ ВВС Александра Бряндинского. Следствие установило следующее: «Сорокин без какой бы то ни было надобности и разрешения центра… вылетел на ТБ-3 к месту посадки самолета "Родина", очевидно, с единственной целью — чтобы потом можно было сказать, что он, Сорокин, также принимал участие в спасении экипажа…

Вслед за Сорокиным на "Дугласе" вылетел Бряндинский, который также не имел на то ни указаний, ни права, целью которого были, очевидно, те же мотивы, что и у Сорокина».

Прямая речь:

О знакомстве Полины Осипенко с Валентиной Гризодубовой (летчица Марина Раскова в книге «Записки штурмана»): «Когда Полина приехала в Москву, мы вместе с ней отправились к Вале. Валя сидела в своем обычном летнем платье и баловалась с Соколиком (маленьким сыном Валерием — ред.). Полина смотрела на Валю с явным недоверием. Она в это время, наверное, думала: "Не может быть, чтобы такая "комнатная" с виду женщина была способна на дальний перелет". Действительно, Валя у себя дома ничем не напоминала Валентину Гризодубову, знаменитую советскую летчицу. Ничто в ней не обнаруживало летного человека. А когда мы с Валей сели за рояль и стали играть, Полина была совсем сбита с толку. Впоследствии она сама откровенно призналась, что в эти минуты думала: "Вот, какой-то женский базар. Несерьезное это дело..."».

О любви к рыбе (там же): «Однажды вечером в выходной день мы с [летчицей] Верой [Ломако] гуляли по севастопольским улицам. Было уже не очень холодно, и мы шли в летних кожанках. Вдруг видим: навстречу идет человек в тяжелом кожаном пальто на меху, в руках — рыба. Мы удивились, что он так тепло одет, и даже пожалели его. Смотрим, да ведь это наша Полина. Она широко улыбается, помахивая своей рыбой.

— Откуда такая огромная рыбища, Полина, зачем она тебе?

— В Азовском море поймала, — хвасталась Полина. — Привезла сестре... Пусть изжарит».

Об умениях морского летчика (там же): «Единственно, чего Полина не умела, это — плавать. Она тщательно скрывала от нас этот невинный недостаток, очевидно, опасаясь насмешек. Правда, трунили мы друг над дружкой весьма безобидно и трогательно. <…>

Полина научилась грести на байдарке, в которую села тоже в первый раз в жизни. И это нужно уметь морскому летчику. Байдарка ей так понравилась, что, сидя в ней и залихватски, как завзятый моряк, запуская весло в воду, Полина приговаривала:

— Вот это здорово! Здорово! А я и не знала, как это хорошо.

Однажды она ушла так далеко в открытое море, что сопровождавший нас доктор, оставленный далеко позади, стал кричать:

— Вернитесь, вернитесь! Из медицинских соображений я не разрешаю плавать так далеко!»

О любви к родным местам (там же): «В один из тренировочных полетов мы проходили вдоль берега Азовского моря. Я взглянула на Полину, лицо ее было очень мягким и добрым. Она внимательно смотрела вниз, на землю. Под нами был поселок. Что, думаю, она там ищет? Полина продолжала пристально смотреть вниз. Потом передает мне записку: "Это Новоспасовка, мое родное село". Привязала к карандашу записочку и бросила вниз: "Привет односельчанам! Полина Осипенко"».

6 фактов о Полине Осипенко

Осипенко была далеко не единственной выпускницей Качинского военного авиационного училища летчиков. В одном 1933 году вместе с ней его закончили Вера Ломако, Лина Юдина, Мария Нестеренко, Тамара Казаринова, Надежда Сумарокова и Клавдия Уразова — всего шесть летчиц.

Однажды Осипенко пригласила родных на аэродром и показала им фигуры высшего пилотажа — «петлю Нестерова», «штопор» и «бочку».

В 1936 году на всесоюзном совещании жен командного состава РККА она торжественно поклялась: «Обещаю летать выше всех девушек мира!». В том же году за успехи в боевой и политической подготовке получила свою первую награду — орден Трудового красного знамени.

Ее первый муж Степан Говяз писал родным: «Отдельные лица разбивали нас [с Полиной] своими переводами и разделами в разные стороны, что и привело к окончательному разрыву… В марте 1939 года я выйду на волю, и не приеду до тех пор, пока обратно не восстановлюсь в авиацию и не получу звание. Не подумайте, что я преступник в полном смысле слова, что я враг народа. Нет!». Из заключения он так и не вернулся.

Самолет АНТ-37, который решили использовать для перелета Москва — Комсомольск-на-Амуре, претерпел значительные изменения. В КБ имени Сухого с машины сняли все военное снаряжение, по просьбе штурмана Марины Расковой изменили носовую часть, сделав сплошное остекление. Также заменили двигатели, установили дополнительные бензобаки и баки для масла, рации. Переоборудование обошлось в 975 588 рублей.

Поэт Александр Твардовский посвятил летчице стихотворение «Полина»: «Над великой русскою равниной, / Над простором нив, лесов и вод / Летчица, по имени Полина, / Совершила славный перелет…»

Материалы о Полине Осипенко:

Статья в Википедии

Биография на Airaces.narod.ru

Очерк журналиста Владимира Шака

Биография на сайте «Одна Родина»