Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 октября 2016, суббота, 08:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Главный транспортный полицейский Дальнего Востока освобожден от занимаемой должности
Ученые назвали главную опасность искусственного оплодотворения
Иркутская полиция на выходных проводит сплошные проверки на дорогах
В отношении главы замерзающей Вихоревки проводят служебную проверку
За "гармажопову" - извините. В Единой России начались извинения перед журналисткой Гармажаповой.
Роспотребнадзор: вспышка кишечной инфекции в четырёх иркутских детсадах может быть связана с аварией на водоводе
В Благовещенске горело такси
В центре Иркутска трамвай переехал пенсионерку
Всемирный Банк: Монголия объявила тендер на разработку документации для ГЭС на Селенге
Горожан 8 октября приглашают на последний в этом году «Иркутский Арбат»
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
08 октября 2016, 07:30
Мемория

Мемория. Полина Осипенко

Полина Осипенко
Полина Осипенко

8 октября 1907 года родилась легендарная летчица Полина Осипенко

 

Личное дело

Полина Денисовна Осипенко (в девичестве Дудник, 1907—1939) родилась в селе Новоспасовка (ныне — Осипенко Запорожской области Украины) в большой крестьянской семье, где была девятым ребенком. Окончив два класса церковно-приходской школы, работала нянькой, а когда подросла — батрачкой.

После революции стала птичницей на птицефабрике. Окончила вечернюю школу, была назначена заведующей птицефабрикой.

В 1926 году вышла замуж за односельчанина, военного летчика Степана Говяза. В 1931 году уехала к мужу в поселок Кача под Севастополем, где тот служил. Говяз готовил ее к поступлению в Качинскую школу военных летчиков. С первой попытки 24-летней Полине поступить не удалось, и она устроилась на работу в столовую при училище.

По легенде, во время визита на Качинский аэродром Климента Ворошилова упросила его принять ее в училище. Так или иначе, в 1933 году стала летчицей. Годом ранее вступила в ВКП(б).

Служила в Бобруйской авиабригаде — летчицей, затем командиром звена истребителей. Когда Полину Говяз как одну из женщин-пилотов стали готовить к авиационным рекордам, ее мужа отправили в Ростовскую область. Позже он был репрессирован, а Полина в 1935 году повторно вышла замуж за однополчанина Александра Осипенко — командира летного звена, участника войны в Испании.

В 1937 году Полина Осипенко побила сразу три мировых рекорда по высотным полетам. 22 мая поднялась на самолете МП-1 («Морской пассажирский первый») на 8864 метра, улучшив рекорд для женщин-пилотов на самолетах с поршневыми двигателями сразу на три километра.

25 мая того же года побила рекорд по максимальному набору высоты с грузом в 500 килограммов — поднялась на 7605 метров. В тот же день побила рекорд с грузом в тонну, поднявшись на 7009 метров.

«Вам удалось выжать из машины все!» — заявил летчице представитель конструкторского бюро.

В 1938 года совместно с сокурсницей по Качинскому училищу Верой Ломако и Мариной Расковой установила рекорд полета по замкнутому кругу на гидросамолете. Из Севастополя через Евпаторию и Очаков, и обратно в Севастополь летчицы добрались за девять с половиной часов, пролетев 1749 километров.

2 июля 1938 года женский экипаж во главе с Осипенко на МП-1 пролетел по маршруту Севастополь — Киев — Новгород — Архангельск, преодолев 2416 километров

Газета «Правда» писала: «Вслед за Владимиром Коккинаки и Александром Бряндинским, совершившими беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток блестящий успех выпал на долю трех советских летчиц — Осипенко, Ломако и Расковой». Летчицы были награждены орденами Ленина.

24 сентября 1938 года экипаж в составе командира Валентины Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой на самолете Ант-37 «Родина» вылетел из Москвы на Дальний Восток.

Полет происходил на специально переоборудованном самолете Ант-37 «Родина». За 26 часов 29 минут летчицы преодолели 6450 километров, поставив очередной мировой рекорд. В ноябре им — первым женщинам в СССР — было присвоено звание Героев Советского Союза.

В мае 1939 года Осипенко вместе с Героем СССР, участником войны в Испании Анатолием Серовым (мужем актрисы Валентины Серовой) отправились в Рязанскую область на учебно-тренировочные сборы. 11 мая 1939 года во время отработки полетов по приборам их УТИ-4 («учебно-тренировочный самолет», ставший впоследствии И-16), сорвался в штопор, оба пилота погибли.

В СССР был объявлен траур. Урну с прахом Осипенко нес к месту захоронения в Кремлевской стене Вячеслав Молотов, а урну Серова — сам Сталин. Летчице был всего 31 год.

 

Чем знаменита

 
Полина Осипенко.

Известная летчица 1930-х, первая украинка, получившая звание Героя Советского Союза. На счету Полины Осипенко пять международных женских авиарекордов: три мировых рекорда по высотным полетам с грузом и без него; и два по дальности перелетов, в том числе знаменитый рейс из Москвы на Дальний Восток на самолете Ант-37 «Родина». Ее именем названы улицы и площади во многих городах бывшего СССР.

 

О чем надо знать

24-25 сентября 1938 года АНТ-37 «Родина» должен был долететь без посадки из Москвы в Комсомольск-на-Амуре. Из-за сложных погодных условий летчицы не нашли комсомольский аэродром и израсходовали горючее ближе к побережью Охотского моря. Командир экипажа Валентина Гризодубова решила сажать самолет в лесу. Штурман Марина Раскова по ее приказу выпрыгнула с парашютом. Осипенко и Гризодубова сели на болото в верховьях таежной реки Амгуни, установив рекорд по дальности перелета. В Москве летчиц встречали как героев.

Во время поисков «Родины» столкнулись самолеты «Дуглас» и ТБ-3. В результате погибли 15 человек, включая командующего ВВС 2-й отдельной Краснознаменной армии Якова Сорокина и главного штурмана НИИ ВВС Александра Бряндинского. Следствие установило следующее: «Сорокин без какой бы то ни было надобности и разрешения центра… вылетел на ТБ-3 к месту посадки самолета "Родина", очевидно, с единственной целью — чтобы потом можно было сказать, что он, Сорокин, также принимал участие в спасении экипажа…

Вслед за Сорокиным на "Дугласе" вылетел Бряндинский, который также не имел на то ни указаний, ни права, целью которого были, очевидно, те же мотивы, что и у Сорокина».

 

Прямая речь:

О знакомстве Полины Осипенко с Валентиной Гризодубовой (летчица Марина Раскова в книге «Записки штурмана»): «Когда Полина приехала в Москву, мы вместе с ней отправились к Вале. Валя сидела в своем обычном летнем платье и баловалась с Соколиком (маленьким сыном Валерием — ред.). Полина смотрела на Валю с явным недоверием. Она в это время, наверное, думала: "Не может быть, чтобы такая "комнатная" с виду женщина была способна на дальний перелет". Действительно, Валя у себя дома ничем не напоминала Валентину Гризодубову, знаменитую советскую летчицу. Ничто в ней не обнаруживало летного человека. А когда мы с Валей сели за рояль и стали играть, Полина была совсем сбита с толку. Впоследствии она сама откровенно призналась, что в эти минуты думала: "Вот, какой-то женский базар. Несерьезное это дело..."».

О любви к рыбе (там же): «Однажды вечером в выходной день мы с [летчицей] Верой [Ломако] гуляли по севастопольским улицам. Было уже не очень холодно, и мы шли в летних кожанках. Вдруг видим: навстречу идет человек в тяжелом кожаном пальто на меху, в руках — рыба. Мы удивились, что он так тепло одет, и даже пожалели его. Смотрим, да ведь это наша Полина. Она широко улыбается, помахивая своей рыбой.

— Откуда такая огромная рыбища, Полина, зачем она тебе?

— В Азовском море поймала, — хвасталась Полина. — Привезла сестре... Пусть изжарит».

Об умениях морского летчика (там же): «Единственно, чего Полина не умела, это — плавать. Она тщательно скрывала от нас этот невинный недостаток, очевидно, опасаясь насмешек. Правда, трунили мы друг над дружкой весьма безобидно и трогательно. <…>

Полина научилась грести на байдарке, в которую села тоже в первый раз в жизни. И это нужно уметь морскому летчику. Байдарка ей так понравилась, что, сидя в ней и залихватски, как завзятый моряк, запуская весло в воду, Полина приговаривала:

— Вот это здорово! Здорово! А я и не знала, как это хорошо.

Однажды она ушла так далеко в открытое море, что сопровождавший нас доктор, оставленный далеко позади, стал кричать:

— Вернитесь, вернитесь! Из медицинских соображений я не разрешаю плавать так далеко!»

О любви к родным местам (там же): «В один из тренировочных полетов мы проходили вдоль берега Азовского моря. Я взглянула на Полину, лицо ее было очень мягким и добрым. Она внимательно смотрела вниз, на землю. Под нами был поселок. Что, думаю, она там ищет? Полина продолжала пристально смотреть вниз. Потом передает мне записку: "Это Новоспасовка, мое родное село". Привязала к карандашу записочку и бросила вниз: "Привет односельчанам! Полина Осипенко"».

 

6 фактов о Полине Осипенко

  • Осипенко была далеко не единственной выпускницей Качинского военного авиационного училища летчиков. В одном 1933 году вместе с ней его закончили Вера Ломако, Лина Юдина, Мария Нестеренко, Тамара Казаринова, Надежда Сумарокова и Клавдия Уразова — всего шесть летчиц.
  • Однажды Осипенко пригласила родных на аэродром и показала им фигуры высшего пилотажа — «петлю Нестерова», «штопор» и «бочку».
  • В 1936 году на всесоюзном совещании жен командного состава РККА она торжественно поклялась: «Обещаю летать выше всех девушек мира!». В том же году за успехи в боевой и политической подготовке получила свою первую награду — орден Трудового красного знамени.
  • Ее первый муж Степан Говяз писал родным: «Отдельные лица разбивали нас [с Полиной] своими переводами и разделами в разные стороны, что и привело к окончательному разрыву… В марте 1939 года я выйду на волю, и не приеду до тех пор, пока обратно не восстановлюсь в авиацию и не получу звание. Не подумайте, что я преступник в полном смысле слова, что я враг народа. Нет!». Из заключения он так и не вернулся.
  • Самолет АНТ-37, который решили использовать для перелета Москва — Комсомольск-на-Амуре, претерпел значительные изменения. В КБ имени Сухого с машины сняли все военное снаряжение, по просьбе штурмана Марины Расковой изменили носовую часть, сделав сплошное остекление. Также заменили двигатели, установили дополнительные бензобаки и баки для масла, рации. Переоборудование обошлось в 975 588 рублей.
  • Поэт Александр Твардовский посвятил летчице стихотворение «Полина»: «Над великой русскою равниной, / Над простором нив, лесов и вод / Летчица, по имени Полина, / Совершила славный перелет…»

 

Материалы о Полине Осипенко:

Статья в Википедии

Биография на Airaces.narod.ru

Очерк журналиста Владимира Шака

Биография на сайте «Одна Родина»

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

С-300
Захарова объяснила С-300 в Сирии недобрыми намерениями США
Министерство финансов РФ
Минфину разрешили перераспределять 10% расходов бюджета
Выплата пенсии
В кабмине одобрили трехлетнюю заморозку накопительной части пенсии
Виталий Чуркин
Чуркин анонсировал российское вето на резолюцию по Сирии
Купюры достоинством 2000 рублей
На новых банкнотах напечатают Дальний Восток и Севастополь
Архив новостей

Самое читаемое

Федеральная налоговая служба России
Налоговая служба решила отменить декларации
Windows 10
Госорганы откажутся от продуктов Microsoft до апреля 2017 года
Портрет Путина на Манхэттенском мосту.
Портрет Путина появился на мосту в Нью-Йорке
Зенитно-ракетный комплекс С-300
Минобороны РФ предупредило о ликвидации американских ракет в Сирии
Фото: interrex.com.pl
В свободной продаже оказались личные данные 20 млн россиян
07.10 23:02 Вашингтон обвинил Москву в организации хакерских атак
07.10 22:53 Захарова связала С-300 в Сирии с недобрыми намерениями США
07.10 22:26 Минфину разрешили перераспределять 10% расходов бюджета
07.10 22:16 Медведев поздравил Путина с 64-летием
07.10 21:37 В кабмине одобрили трехлетнюю заморозку накопительной части пенсии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Полина Осипенко
Полина Осипенко
8 октября 1907 года родилась легендарная летчица Полина Осипенко
07.10 21:29 Союз пивоваров РФ выступил против налога на безалкогольное пиво
07.10 21:16 Чуркин анонсировал российское вето на резолюцию по Сирии
07.10 20:58 Российского посла вызвали в МИД Финляндии из-за пролетов военной авиации
07.10 20:51 Глава ПФР предсказал размер пенсии к 2019 году
07.10 20:48 От удара урагана на Гаити погибли 842 человека
07.10 20:33 В Минфине заявили о достаточности ФНБ на три года
07.10 20:12 На новых банкнотах напечатают Дальний Восток и Севастополь
07.10 20:12 Чуркин обличил антироссийскую цель резолюции по Алеппо
07.10 20:10 К новым санкциям ЕС может добавиться заморозка «Северного потока — 2»
07.10 19:41 Эстония засекла Су-27 в своем воздушном пространстве
07.10 19:38 Кадыров попросил сторонников удалить записи с оскорблениями Емельяненко
07.10 19:29 Правительство сняло Поспелова с должности главы Росмолодежи
07.10 19:11 Лондон отказался от консультаций с иностранцами по brexit
07.10 18:57 «Ашан» решил развивать сеть магазинов у дома
07.10 18:41 Дума одобрила введение балльной системы наказаний для водителей
07.10 18:25 Госдума одобрила бессрочное пребывание авиагруппы РФ в Сирии
07.10 18:25 Госдеп призвал расследовать удары по Алеппо как военные преступления
07.10 17:59 Москва согласилась на выход боевиков с оружием из Алеппо
07.10 17:53 Россия потребует допустить дипломатов к задержанным в США россиянам
07.10 17:38 Минфин предложил снизить расходы на оборону на 1 трлн рублей
07.10 17:22 БТР Росгвардии попал в ДТП после спецоперации в Ингушетии
07.10 17:22 Фигуранта «болотного дела» из Астрахани признали невменяемым
07.10 16:57 Путин уволил нескольких генералов спецподразделений МВД
07.10 16:55 Украинца Романа Сущенко официально обвинили в шпионаже
07.10 16:52 Курс доллара впервые за год опустился ниже 62 рублей
07.10 16:47 Московские власти до 2020 года построят Рублево-Архангельскую линию метро
07.10 16:39 Под петицией в защиту Емельяненко подписались около 30 тысяч человек
07.10 16:27 Число жертв взрыва бомбы в пакистанском поезде выросло до шести
07.10 16:26 Спикер парламента Чечни избил главу Верховного суда республики
07.10 16:20 СМИ сообщили о перелетах руководства ПФР бизнес-классом
07.10 16:09 ФАС выступил за равные условия для производителей газа после 2018 года
07.10 15:59 ФНС опровергла информацию об отмене налоговой отчетности
07.10 15:52 Скончалась актриса Людмила Иванова
07.10 15:42 Transparency International узнала о контракте «Офицеров России» с РЖД на 118 млн рублей
07.10 15:35 Земфира заявила о продолжении гастрольной деятельности
07.10 15:28 Володин исключил столкновение российских и американских военных в Сирии
07.10 15:13 Украина не поздравила Путина с днем рождения
07.10 15:10 Украинский и чеченский бойцы ММА сразятся из-за спора о детских боях
07.10 14:53 Медведев рассказал о формировании бюджета на 2017-2019 годы
07.10 14:47 Музыканты Pink Floyd поддержали попытку прорыва блокады Газы
07.10 14:37 Канадский легкоатлет объяснил наличие кокаина в допинг-пробе поцелуем
07.10 14:23 Англичанин эпохи мезолита проделал со своей собакой путь в 400 километров
07.10 14:22 В Кремле пообещали ответить в случае введения Украиной визового режима
07.10 14:08 Песков объяснил возможное возвращение военных баз на Кубу и во Вьетнам
07.10 13:59 Песков рассказал о личной просьбе бывшего охранника Путина о переводе в Москву
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.