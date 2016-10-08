В Раде посоветовали работающим в РФ украинцам не возвращаться на родину

Народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что украинцам, работающим в России, лучше не возвращаться на родину, передает телеканал «112 Украина».

По мнению Парасюка, никакие заработки не оправдывают трудовую миграцию украинцев в Россию. «Я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага», — заявил нардеп в интервью телеканалу.

Вместе с тем, политик подчеркнул, что никто не запрещает украинцам ездить на заработки в Россию. «Да езжайте, можете вообще с вещами. И больше не возвращаться», — заявил он.

Владимир Парасюк добавил, что те депутаты, которые блокируют рассмотрение визового вопроса в украинском парламенте, являются «агентами Путина, которые дестабилизируют положение».

Ранее глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Виктор Назаренко заявил о готовности в одностороннем порядке ввести визовый режим с Россией. Спикер Верховной рады Андрей Парубий, со своей стороны, предложил обсудить этот вопрос с российской стороной. Также известно, фракция Рады «Блок Петра Порошенко» (БПП) выступает против введения виз для россиян.