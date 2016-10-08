Песков опроверг причастность Москвы к хакерским атакам на США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к хакерским атакам в США, передает «Интерфакс».

Как считает Песков, заявления представителей министерства внутренней безопасности США и национальной разведки государства о том, что российские спецслужбы организовали серию хакерских атак в США, в том числе против политических организаций, являются «какой-то ерундой».

«Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли [штаб-квартира ЦРУ]», — сказал официальный представитель Кремля.

7 октября министерство внутренней безопасности США выпустило пресс-релиз, в котором утверждается, что российские власти прибегли к помощи хакеров для оказания воздействия на ход предвыборной гонки. Сам факт атак представляется американским властям неопровержимым, а причастность к ним Москвы обосновывается тем, что лишь высокопоставленные государственные чиновники могли дать добро на осуществление подобных акций.

Позже председатель подкомитета по кибербезопасности Сената США Кори Гарднер пообещал подготовить законопроект о введении санкций против России за хакерские атаки. Гарднер пояснил, что его инициатива обяжет администрацию Белого дома провести расследование в связи со взломами.