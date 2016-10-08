Путин назвал страхи причиной негативного отношения Запада к нему

Президент России заявил, что страх является причиной негативного отношения к нему со стороны Запада, передает РИА Новости.

«Страхи», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос немецкого документалиста Хуберта Зайпеля о том, в чем причина негативного отношения Запада к нему.

8 октября Хуберт Зайпель рассказал о своей работе с президентом России над фильмом «Я — Путин. Портрет», который вышел в 2012 году. Сюжет «Das ist Putin» программы «Новые русские сенсации» в субботу был опубликован на сайте телеканала на НТВ.

В сюжете содержатся выдержки из бесед Зайпеля с Путиным, которые ранее вошли в фильм. «Я должен быть таким, каким меня хочет видеть народ», — в частности, заявил Путин в одном из интервью.

В программе Зайпель рассказал о том, как велась съемка картины, а также поведал о своем знакомстве и многолетнем общении с президентом России. По его словам, он больше года добивался возможности снять фильм о Владимире Путине на своих условиях, в частности, сопровождать российского президента в течение несколько месяцев и записать несколько интервью, вопросы для которых не будут согласованы. Путин также не должен был увидеть картину до ее выхода в эфир. По словам Зайпеля, единственной встречной просьбой российского президента было уважение к его частной жизни, чтобы журналист не следил за семьей Путина.

Накануне во время очередного визита в Москву Хуберт Зайпель подарил президенту России книгу «Путин: логика власти».