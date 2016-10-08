В МИДе назвали политическим заказом обвинения США из-за кибератак

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал обвинения в адрес Москвы в организации хакерских атак в отношении политиков и госучреждений США «политическим заказом». Об этом говорится в комментарии Рябкова на сайте МИД.

По словам российского дипломата, у Вашингтона «доказательная база столь серьезных обвинений начисто отсутствует». «Она у администрации США либо вообще не складывается, либо придумана теми, кто сейчас в Вашингтоне выполняет очевидный политический заказ, продолжая нагнетать беспрецедентную антироссийскую истерию», — подчеркнул замглавы МИД.

Сергей Рябков также отметил, что заявления о «русских хакерах» используются в американской предвыборной борьбе. «Наши недруги продолжают попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела США. Однако при этом полностью закрывают глаза на массированное, с использованием всего арсенала средств массовой информации, вмешательство в американскую предвыборную кампанию со стороны европейских политиков разного калибра», — указал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к хакерским атакам в США. Как заявил Песков, заявления представителей министерства внутренней безопасности США и национальной разведки государства о том, что российские спецслужбы организовали серию хакерских атак в США, в том числе против политических организаций, являются «какой-то ерундой».