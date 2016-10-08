В ЦБ исключили рост инфляции из-за купюр в 200 и 2000 рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не ожидает разгона инфляции из-за эмиссии новых купюр, запланированной на начало 2017 года, передает РИА Новости.

«Нет. Мы будем печатать столько, сколько будет потребность у людей в использовании этих купюр. Скорее всего, они вытеснят частично смежные номиналы, то есть 200 будут вытеснять 100 рублей, 500 рублей, две тысячи могут вытеснить тысячу и пять тысяч. Мы будем выпускать ровно столько, сколько будут использовать люди, и общая денежная масса, от этого не увеличится, никаких инфляционных рисков нет от этого», — заявила Эльвира Набиуллина в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Также она рассказала, что на новых купюрах номиналами 200 и 2000 рублей будет изображен российский герб, а не символ Банка России (двуглавый орел с надписью под ним, — прим. ред.) Набиуллина пояснила, что знак Центробанка «постепенно выводится» с российских денежных знаков.

Ранее стало известно, что в конкурсе Банка России на дизайн новых купюр достоинстовм 200 и 200 рублей победили Севастополь и Дальний Восток соответственно. На купюрах достоинством 200 рублей будет представлен памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, а на 2000-х банкнотах изобразят мост Русский из Владивостока и космодром «Восточный» в Амурской области.