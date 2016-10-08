Мутко рассказал о судьбе РУСАДА после выхода из него Минспорта

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, что российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) будет предоставлено больше независимости после выхода Минспорта из совета его учредителей, передает «Р-Спорт».

«Не исключаю, что в следующем году будет отдельная строка в бюджете страны — РУСАДА. И не Министерство спорта будет переводить им деньги, а получать они их будут как все бюджетополучатели, по линии Минфина. Таким образом мы дадим им еще больше независимости, чтобы нам не сказали, что мы как-то влияем на них через финансы», — цитирует агентство слова Виталия Мутко.

Глава ведомства при этом поставил вопрос о том, кто будет финансировать отечественную антидопинговую лабораторию. «В ней работают 50-60 лаборантов, дорогостоящее оборудование, необходимо, чтобы кто-то выделял на это ресурс», — пояснил Мутко. Министр добавил, что можно предоставить ей «абсолютную самостоятельность», и тогда финансированием будет заниматься тот, кто будет заказывать допинг-пробы. Мутко также не исключил, что РУСАДА будет финансироваться напрямую через Минфин.

8 октября Минспорта объявило о выходе из состава членов РУСАДА. Это было одним из требований Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению российской антидопинговой лаборатории в правах.