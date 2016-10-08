СМИ сообщили о гибели мэра Саны в результате саудовского авиаудара
Не менее 100 человек стали жертвами авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по столице Йемена во время прохождения здесь траурной церемонии. Об этом сообщает агентство SABA со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения арабского государства.
Еще как минимум 700 человека пострадали. В медицинские учреждения йеменской столицы продолжают поступать новые раненые.
В свою очередь, проект Comflict News на своей странице в Twitter сообщает, что в числе погибших мэр города Сана Абдулкадер Хилал (Abdulqader Hilal). Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее агентство Reuters что в Сане после авианалета погибли не менее 82 человек и еще как минимум 534 человека пострадали.
По уточненным данным, в субботу, 8 октября, самолеты арабской коалиции в Сане нанесли удар по по залу, в котором проходила поминальная церемония, посвященная отцу главы МВД в правительстве повстанцев-хуситов.
Операция арабской коалиции против шиитского движения «Ансар Аллах» в Йемене началась весной 2015 года. За этот период от авиаударов, по данным ООН, погибли почти 6,5 тысяч йеменцев. Был нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры страны.