Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по Сирии

Москва внесла в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства России при этой всемирной организации.

Российский проект будет рассмотрен в субботу, 8 октября, после голосования по аналогичному документу, подготовленному Францией. Сама встреча СБ ООН начнется сегодня в 21:30 по Москве.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин высказал мнение, что проект французской резолюции по Сирии сделан поспешно и его принятие не поможет достичь прогресса в урегулировании конфликта в стране.

В интервью «Интерфаксу» Чуркин заявил, что «французский проект содержит некоторые элементы», которые Россия «считает очень опасными». «У меня такое подозрение, что реальные мотивы в том, чтобы вызвать вето России, хотя с самого начала французские коллеги говорили нам, что это не было их намерением. К сожалению, мне придется привыкать работать при странных обстоятельствах», — подчеркнул постпред.

7 октября он заявлял, что Россия воспользуется своим правом вето в Совете безопасности организации в ходе голосования по французскому проекту резолюции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Ранее сообщалось, что российский проект поддерживает предложение специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо. В документе содержится просьба к генсеку организации Пан Ги Муну «представить Совету Безопасности детальный план реализации» этой инициативы. Ранее Франция внесла проект резолюции, который предусматривает запрет на полеты военной авиации над Алеппо, а также содержит призыв соблюдать режим прекращения огня в Сирии.