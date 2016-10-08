Трамп выпустил видеообращение с извинениями перед женщинами

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опубликовал в Facebook видеообращение с извинениями перед женщинами за оскорбительные слова, допущенные им в разговоре с американским телеведущим Билли Бушем.

«Я никогда не говорил, что я идеальный человек и не притворялся тем, кем не являюсь. Я говорил и делал вещи, о которых сожалею. И слова, прозвучавшие сегодня в видео более чем десятилетней давности, — одни из них. Каждый, кто знает меня, понимает, что эти слова не отображают того, кем я являюсь. Я сказал это, это было неправильно, и я извиняюсь», — заявил Трамп, перевод слов приводит РИА Новости.

«Я сказал глупые вещи, но если большая разница между словами и поступками. Билл Клинтон оскорблял женщин, а Хиллари запугивала, нападала, стыдила и угрожала его жертвам. Мы обсудим это в ближайшие дни», — добавил кандидат, отметив при этом, что публикация является попыткой отвлечь публику от действительно важных вопросов».

Дональд Трамп также пообещал стать лучше и заявил, что не подведет избирателей.

В минувшую пятницу газета The Washington Post опубликовала на своем сайте видеозапись беседы Трампа с телеведущим Билли Бушем и актрисой Арианой Цукер от 2005 года. На ней миллиардер хвастается своими приставаниями к женщинам. Этот разговор не был публичным и состоялся незадолго до съемок эпизода сериала «Дни нашей жизни», где Трамп сыграл небольшую роль.