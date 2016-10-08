В правительстве Турции рассказали о переговорах по отмене виз с Россией

Анкара ведет переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее визовых ограничений, передает ТАСС со ссылкой на министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

Глава ведомства уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться 10-12 октября на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Стамбуле.

«Как вы знаете, до кризиса граждане наших государств могли путешествовать без необходимости получать визу. Безвизовые отношения идут на пользу и туризму, и торговле, и в целом нашим странам. Безусловно, у нас продолжаются контакты для того, чтобы вернуть безвизовые отношения», — отметил Зейбекчи.

По словам министра, Турция рассчитывает, что «вопрос с повторной отменой виз будет решен в приемлемые сроки».

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин примет участие в 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября. Планируется, что глава России также проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.