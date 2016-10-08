В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии в 8:00 по местному времени (07:00 по Москве) начались парламентские выборы, передает телеканал Rustavi2.

За ходом голосования будут наблюдать представители 200 местных и международных организаций. Всего в выборах принимают участие 19 партий и 6 предвыборных блоков.

Граждане Грузии будут избирать депутатов на четыре года: 77 депутатов попадут в парламент по пропорциональной системе, а 73 — по мажоритарной.

Вечером 4 октября в центре Тбилиси у торгового центра «Пиримзе» был взорван автомобиль одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе. Хотя сам депутат ранений не получил, от взрыва пострадали четыре человека. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возложил вину за взрыв на основателя правящей партии «Грузинская мечта», бывшего премьер-министра страны Бидзину Иванишвили. В минувшую пятницу замминистра внутренних дел Грузии Бесик Амиранашвили заявил, что дело о взрыве в Тбилиси раскрыто.