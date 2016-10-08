WikiLeaks опубликовал переписку главы избирательной кампании Клинтон

На сайте проекта Сайт WikiLeaks опубликовано более 2 тысяч электронных писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон — Джона Подесты.

Всего на сайте было опубликовано 2060 писем. «В них затрагиваются вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых», — отметил основатель сайта Джулиан Ассанж, его слова цитирует РИА Новости.

Часть посланий посвящена Турции и ее интересам в сирийском конфликте, а также роли в борьбе против международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Так в письме представителя Совета по оборонной политике США к Джону Подесте говорится, что «Турция хочет ввести бесполетную зону на севере Сирии, чтобы защитить беженцев и остановить их поток в свою республику, однако это можно осуществить только в том случае, если турки введут туда наземные войска». Кроме того, в послании отмечается, что Иран может стать «объединяющей темой» для Турции и США, так как президент Сирии Башар Асад угрожает безопасности этих двух стран.

Как уточняет РИА Новости, в штабе Хиллари Клинтон отметили, что Ассанж «не скрывал своего желания навредить Хиллари Клинтон», и не подтвердили подлинность писем.

4 октября основатель WikiLeaks анонсировал выход в ближайшее время разоблачительной презентации в Берлине. СМИ предположили, что новые данные станут именно тем «октябрьским сюрпризом», который Ассанж обещал ранее. 25 августа он заявил, что опубликует некие документы об избирательной компании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В станице WikiLeaks в Twitter сообщалось, что речь идет об обсуждении ею возможности физического уничтожения Ассанжа с помощью беспилотника.