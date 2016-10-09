Подросток с бензопилой напал на посетителей ТЦ в Минске

Нападение на посетителей торгового центра в Минске вечером 8 октября совершил несовершеннолетний, сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Согласно сообщению, преступником оказался житель Минска 1998 года рождения. Он задержан, устанавливается его психическое состояние, работают следователи. Ход расследования лично контролирует председатель СК Белоруссии Иван Носкевич.

Злоумышленник явился в ТЦ в Минске с бензопилой и топором. Он нанес ранения двум женщинам, одна скончалась на месте происшествия, вторая находится в реанимации.

По данному факту возбуждено дело по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах». Хотя данная статья предусматривает наказание вплоть до смертной казни, к несовершеннолетним на момент совершения преступления эта санкция применяться не может.