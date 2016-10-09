В Чечне ликвидированы восемь боевиков

В Гудермесском районе Чечни ликвидированы восемь боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Около полуночи полицейские попытались остановить на дороге Нижний Герзель – Энгель-Юрт два автомобиля. Их пассажиры открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применили гранаты. Ответным огнем все находившиеся в машинах боевики были уничтожены. Четверо полицейских получили ранения.

Лидером группировки боевиков являлся Али Демильханов 1983 года рождения, находившийся в федеральном розыске.

По факту боестолкновения с боевиками республиканское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям «Незаконное ношение и хранение оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».