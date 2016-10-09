Чуркин призвал Великобританию «прекратить поддерживать всякий сброд»

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин критически высказался в отношении позиции британской делегации, сообщает РИА Новости.

Чуркин отметил: «Представитель Соединенного Королевства патетически восклицал: "Прекратите [авиаудары] сейчас". Действительно, прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру — экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое».

Комментарий Чуркина последовал за рассмотрением в Совете Безопасности ООН двух проектов резолюции по Сирии. Французский проект ветировала российская делегация, поскольку текст документа «грубо искажал реальное положение дел, носил политизированный, несбалансированный и однобокий характер».

Российская резолюция не набрала необходимое количество голосов – ее поддержали четыре члена Совбеза (Россия, Китай, Египет и Венесуэла), девять проголосовали против, Ангола и Уругвай воздержались.