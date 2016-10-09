09 октября 2016, 17:24
Роман Еременко из ЦСКА провалил допинг-тест
Полузащитник московского ФК ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Роман Еременко провалил тест на допинг, сообщает сайт финского телеканала MTV.
По данным СМИ, положительный результат показал анализ, который футболист сдал в сентябре после матча Лиги чемпионов (либо с немецким «Байером», либо с английским «Тоттенхэмом»).
6 октября УЕФА сообщил Футбольной ассоциации Финляндии, что Еременко отстранен от матчей на 30 дней.
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