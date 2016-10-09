Роман Еременко из ЦСКА провалил допинг-тест

Полузащитник московского ФК ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Роман Еременко провалил тест на допинг, сообщает сайт финского телеканала MTV.

По данным СМИ, положительный результат показал анализ, который футболист сдал в сентябре после матча Лиги чемпионов (либо с немецким «Байером», либо с английским «Тоттенхэмом»).

6 октября УЕФА сообщил Футбольной ассоциации Финляндии, что Еременко отстранен от матчей на 30 дней.