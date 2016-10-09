Экс-глава Компартии китайской провинции Юньнань приговорен к казни

Бывший секретарь Коммунистической партии Китая в провинции Юньнань Бай Эньпай приговорен к смертной казни, сообщает CCTV.

Суд города Аньян в провинции Хэнань признал Эньпая виновным в получении взяток в особо крупном размере – на 46 млн юаней (около 37 млн долларов).

По приговору суда Эньпай будет казнен через два года. Его имущество подлежит конфискации. Бывший чиновник лишен всех политических прав.

Китайские СМИ отмечают, что отсрочка казни по сути означает будущую замену высшей меры другим наказанием, если за два года осужденный не совершит других преступлений.