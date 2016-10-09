09 октября 2016, 10:09
Рогозин показал космического робота Федора
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве космическую отрасль, представил на своей странице в Facebook робота – будущего члена экипажа орбитального корабля.
Как уточнил Рогозин, он «поручил Фонду перспективных исследований совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. С.П. Королева адаптировать данную работу для участия в экспедиции перспективного пилотируемого корабля».
Видео на YouTube, ссылкой на которое также поделился Рогозин, уточняет, что робота зовут Федор, ему предстоит работа в особо сложных условиях, в том числе в космическом пространстве.
Скомандовал Фёдору: "Упал-отжался!" Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдёт этот Фёдор. Таких берут в космонавты pic.twitter.com/lQiK99nYgb— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 октября 2016 г.
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