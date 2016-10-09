Рогозин показал космического робота Федора

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве космическую отрасль, представил на своей странице в Facebook робота – будущего члена экипажа орбитального корабля.

Как уточнил Рогозин, он «поручил Фонду перспективных исследований совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. С.П. Королева адаптировать данную работу для участия в экспедиции перспективного пилотируемого корабля».

Видео на YouTube, ссылкой на которое также поделился Рогозин, уточняет, что робота зовут Федор, ему предстоит работа в особо сложных условиях, в том числе в космическом пространстве.