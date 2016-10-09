Министр обороны Великобритании обвинил Россию в агрессивности

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия стала гораздо более агрессивной, передает BBC.

Фэллон отметил: «Это чрезвычайно тревожно. Мы наблюдаем гораздо более агрессивную Россию. Мы надеялись, что Россия станет нашим партнером на Западе, но Россия, очевидно, решила стать соперником».

Британский министр также обвинил Россию в том, что она «играет мускулами на Черном море, военизировали Крым» и оказывала давление на страны Балтии.

Критику Фэллона вызвала и сирийская операция России – министр настаивает на создании бесполетной зоны над Сирией, поскольку нет гарантий, что «Россия не нанесет удары по нашим самолетам в воздухе».

Ранее постпред России в ООН Виталий Чуркин заявил, что Великобритании следует оставить колониальные замашки и прекратить «поддерживать разный сброд по всему миру — экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране».