Правящая партия Грузии получила на парламентских выборах 48,61% голосов

Правящая партия Грузии «грузинская мечта» по итогам обработки бюллетеней с 99,41% участков набирает 48,61% голосов избирателей. Таковы предварительные результаты парламентских выборов, прошедших в стране 8 октября.

Как сообщает ЦИК Грузии, «Единое национальное движение» набирает 27,04% голосов избирателей. «Альянс патриотов Грузии», ранее набиравший 5%, необходимых для прохождения в парламент, получил 4,99% голосов и на данный момент в парламент не проходит.

Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что выборы прошли с рядом серьезных нарушений.