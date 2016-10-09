Правящая партия Грузии лидирует после подсчета половины голосов

Партия «Грузинская мечта» лидирует по итогам обработки бюллетеней с 50,41% (3702) избирательных участков, сообщает ЦИК Грузии.

На данный момент правящая партия под руководством бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили набирает по предварительным итогам парламентских выборов в Грузии 50,56%, или 396 817 голосов. На втором месте – «Единое национальное движение» с 26,51%, или 208 056 голосов.

Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Накануне победу на выборах «Гражданской платформе» пообещали данные экзит-полов.