Футболисту впервые в истории дали зеленую карточку

В ходе матча итальянской серии В между командами «Виртус Энтелла» и «Виченца» игроку впервые в истории футбола показали зеленую карточку, сообщает RT.

Футболист «Виченцы» Кристиан Галано попытался оспорить решение арбитра, назначившего угловой в сторону ворот хозяев матча. Футболист заявил судье, что соперник не коснулся мяча. В ответ арбитр показал Галано зеленую карточку.

Зеленую карточку, согласно регламенту серии В с 2015 года, выдают футболистам за fair play – за жесты доброй воли и спортивное поведение, например, если игрок признается судье в нарушении правил или выбьет мяч за пределы поля после того, как соперник получил травму.