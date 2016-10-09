СМИ сообщили о гибели сотрудника Росгвардии в Чечне

В Шалинском районе Чеченской Республики обнаружено тело сотрудника Национальной гвардии РФ (Росгвардии), который охранял республиканский нефтеполк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Собеседник информагентства уточнил: «Он был застрелен в ночь на воскресенье в селении Мескер-Юрт – на его теле есть несколько огнестрельных ранений. Обстоятельства произошедшего неизвестны, также как и личности стрелявших».

Официального подтверждения данной информации нет.