В Кабардино-Балкарии убиты два сотрудника ДПС

Двое сотрудников дорожно-патрульной службы убиты в Кабардино-Балкарии, сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

Согласно сообщению, около двух часов ночи 9 октября четверо неизвестных, находившиеся в автомобиле «Лада Приора» черного цвета, открыли огонь по двум инспекторам ДПС, которые сидели в патрульной машине. От полученных ранений оба инспектора скончались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ранее сообщалось, что в Чечне найдено тело сотрудника Росгвардии с огнестрельными ранениями.