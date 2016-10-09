09 октября 2016, 14:48
Жертвами теракта в Иерусалиме стали два человека
Палестинец открыл огонь из окна автомобиля в Иерусалиме, сообщает Reuters.
Атака была совершена недалеко от остановки скоростного трамвая в районе полицейского управления. Погибли два человека – женщина на остановке и сотрудница полиции, которая преследовала преступника. Еще пять человек находятся в больнице.
Преступник был застрелен в ходе погони.
Палестинская группировка «Хамас», контролирующая Сектор Газа, назвала расстрел людей «операцией в Иерусалиме, проведенной в ответ на преступления оккупантов».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое