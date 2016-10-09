В Париже нашли украденную у Кардашьян драгоценность

Французские полицейские обнаружили одну из украденных у американской фотомодели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян драгоценностей, сообщает The Daily Mail.

Напомним, 3 октября стало известно, что Кардашьян ограбили в Париже, куда знаменитость прилетела для участия в Неделе моды – преступники забрали ювелирные украшения фотомодели на общую сумму около 10 млн долларов.

По данным СМИ, одно из украденных украшений нашли рядом с отелем, где останавливалась Кардашьян. Источник, близкий к ходу расследования, объясняет находку тем, что грабители торопились и в спешке выронили часть добычи.

Предполагается, что на украшении могли остаться следы ДНК преступников, что даст толчок следствию.