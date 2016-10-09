Советник Трампа оправдал уничижительные заявления о женщинах

Советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Рудольф Джулиани объяснил заявления миллиардера в адрес женщин, вызвавшие волну критики в адрес Трампа, сообщает Reuters.

Напомним, 7 октября газета The Washington Post опубликовала на своем сайте видеозапись беседы Трампа с телеведущим Билли Бушем и актрисой Арианой Цукер от 2005 года. На ней миллиардер хвастается своими приставаниями к женщинам.

Джулиани напомнил, что данные заявления были сделаны «10 или 12 лет назад», когда Трамп «не вел борьбу за президентское кресло и не думал об этом», а также отметил: «Слова и действия — разные вещи».

Сам Трамп ранее опубликовал видеообращение с извинениями перед женщинами за оскорбительные слова: «Я говорил и делал вещи, о которых сожалею. И слова, прозвучавшие сегодня в видео более чем десятилетней давности, — одни из них. Каждый, кто знает меня, понимает, что эти слова не отображают того, кем я являюсь. Я сказал это, это было неправильно, и я приношу извинения».

При этом Трамп отказался снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Тем не менее, в СМИ появились сообщения, что юристы Республиканской партии рассматривают предусмотренные законодательством возможности сменить кандидатуру Трампа.