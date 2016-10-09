Кадыров сравнил детскую драку с боем ММА

Глава Чечни Рамзан Кадыров в продолжение темы детских боев выложил в своем инстаграме видеозапись детской драки.

В подписи к видео Кадыров написал: «Куда смотрели судьи и рефери, выпустившие их на поединок? <…> Мне также непонятно, чем заняты все федерации, их руководители? <…> Первым делом пришла в голову мысль обратиться за поддержкой в судебные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Но…)))) Подумал, немного остыл, понял, что ничего не поделаешь, ведь дети мои и сражение у них между собой».

Напомним, данная тема стала предметом активного обсуждения после боев MMA в Грозном, в которых участвовали дети, в том числе малолетние сыновья Кадырова. Все они одержали победу над соперниками, один из них — нокаутом. При этом на 8-10-летних детях не было защитной экипировки, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны президента российской федерации ММА Федора Емельяненко.