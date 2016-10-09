Кадыров сравнил детскую драку с боем ММА
Глава Чечни Рамзан Кадыров в продолжение темы детских боев выложил в своем инстаграме видеозапись детской драки.
В подписи к видео Кадыров написал: «Куда смотрели судьи и рефери, выпустившие их на поединок? <…> Мне также непонятно, чем заняты все федерации, их руководители? <…> Первым делом пришла в голову мысль обратиться за поддержкой в судебные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Но…)))) Подумал, немного остыл, понял, что ничего не поделаешь, ведь дети мои и сражение у них между собой».
Дорогие друзья! Я чисто случайно стал свидетелем возмутительного случая! Шейх-Магомед и Шейх-Ахмад вдвоём напали на Адама👊👊. Они повалили его на пол и жестоко избивали👊👋, нанося удары по голове💫, лицу, в челюсть.🙊 Но и это не всё! Шейх-Ахмад, нарушив все мыслимые и немыслимые правила, нормы и инструкции, верхом сел на Адама, и со всей силой подпрыгивал!🤕 Подойдя поближе, разглядев происходящее, я ужаснулся! Шейх-Магомед острыми, как лезвия бритвы, зубчиками кусал Адама в локти, щёки, шею🤖! Моему удивлению и возмущению не было предела. Мало того, что дети, а честно говоря, не дети, а малютки, принимают участие в самой настоящей битве, так на них и, избиваемом ими Адаме,👹 нет не только шлемов с защитной сеткой, так они вышли на тропу войны без страховки, расписок родителей, медсправок🚑, бандажей, жилетов, накладок на коленях и т.д. и т.п.😎 Почему бездействует их самый главный тренер Абдул-Керим Эдилов😠? Куда смотрели судьи и рефери, выпустившие их на поединок? 😠Нет, не ПОЕДИНОК, а ДВУЕДИНОК.👷💂👷 Ведь накинулись вдвоем на одного! Мне также непонятно, чем заняты все федерации, их руководители?🎅 Я, конечно, на своём уровне принял все меры разъединения и воздействия📯. Но малыши говорят, почему им не позволено бороться с Адамом, если взрослым разрешают колотить друг друга, пока кровь не польётся ручейками🙋. Я попытался объяснить, но дети посчитали, что запрет на размахивание кулачками ущемляет их детско-гражданские права, гарантированные международными конвенциями и национальными законами.📚 Первым делом пришла в голову мысль обратиться за поддержкой в судебные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Но…)))) Подумал, немного остыл, понял, что ничего не поделаешь, ведь дети мои и сражение у них между собой. Это их выбор, соответствующих, как Адам утверждает, правам ребёнка! Но взрослые дяди этот выбор игнорируют! Думаю, всё таки придётся им учиться держать в руках смычок🎻 и извлекать звуки из скрипки!🎻 Только не могу додуматься, как их убедить, что детям нельзя быть детьми💂💂💂! #Кадыров #Россия #Чечня #Дети
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 9 2016 в 6:56 PDT
Напомним, данная тема стала предметом активного обсуждения после боев MMA в Грозном, в которых участвовали дети, в том числе малолетние сыновья Кадырова. Все они одержали победу над соперниками, один из них — нокаутом. При этом на 8-10-летних детях не было защитной экипировки, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны президента российской федерации ММА Федора Емельяненко.