В Домодедово аварийно сел пассажирский самолет

В столичном аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку пассажирский самолет «Боинг 737», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет авиакомпании «Таймыр» следовал из греческого Ираклиона в Москву. По данным СМИ, причиной аварийной посадки стал невыход одной из стоек шасси. Во время посадки стойка задымилась.

Однако позднее стало известно, что во время контрольного полета над взлетно-посадочной полосой службы аэродрома визуально подтвердили выход всех стоек шасси.

Ни один из находившихся на борту 170 пассажиров и членов экипажа не пострадал.