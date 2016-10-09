Лавров констатировал коренные изменения в отношениях России и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-американские отношения претерпевают коренные изменения, сообщает «Интерфакс».

В интервью «Первому каналу» Лавров заявил: «Мы зафиксировали коренное изменение обстоятельств в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России», причем речь идет «не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность».

В качестве таких агрессивных шагов Лавров назвал «приближение НАТО и ее военной инфраструктуры к нашим границам, развертывание там американских тяжелых вооружений, авиации Североатлантического альянса, ПРО, причем в ее европейском и азиатском сегменте по периметру наших границ и границ наших союзников». Кроме того, министр отметил, что «санкции - это проявление недружественных, я бы сказал, враждебных действий».

Несмотря на то, что Россия долго проявляла «стратегическое терпение», США не могут строить двусторонние отношения «по-взрослому», заявил российский министр.