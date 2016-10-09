В Литве прошли парламентские выборы

В Литве прошли выборы в национальный парламент, сообщает Delfi.

Выборы признаны состоявшимися: явка избирателей по состоянию на 15:00 (время совпадает с московским) составила 28,24%, что превышает предусмотренные литовским законодательством 25%.

Выборы в Литве проводятся по смешанной системе. 71 депутат избирается по одномандатным округам и 70 — в многомандатном. На места в парламенте претендуют 12 партий, два блока и 26 самовыдвиженцев.