Сборная России по футболу уступила Коста-Рике

Российские футболисты проиграли сборной Коста-Рики в товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018. Встреча, прошедшая на стадионе в Краснодаре, завершилась со счетом 3:4.

В сборной России голы забили Александр Самедов (31-я минута), Артем Дзюба (48-я и 61-я минуты). За сборную Коста-Рики отметились Рэндалл Асофейфа (22-я минута), Брайан Руис (29-я минута), автогол забил Василий Березуцкий (45-я минута). На 90-й минуте матча пенальти реализовал Хоэль Кэмпбелл.

Отметим, как хозяйка ЧМ-2018 Россия не участвует в отборочных матчах.