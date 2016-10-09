Президент Грузии заявил о нарушениях на выборах

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что в ходе парламентских выборов в стране 8 октября были допущены серьезные нарушения, сообщает «Интерфакс».

Маргвелашвили заявил: «День выборов также прошел спокойно при активности избирателей и, за исключением одного-двух случаев, в целом выборы прошли мирно. К сожалению, во время подсчета голосов выявились несколько серьезных нарушений, в том числе агрессивные действия. По всем этим случаям необходима своевременная реакция, чтобы прошедшие в октябре 2016 года выборы соответствовали международным стандартам».

По словам грузинского президента, во многих одномандатных округах, где победителя не удалось определить в ходе одного голосования, пройдет второй тур голосования.

Отметим, по результатам обработки 70,48% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала 49,65% голосов. «Единое национальное движение» получает 26,63% голосов. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.