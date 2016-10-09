Напавший на посетителей в ТЦ в Минске подросток объяснил свой мотив

Первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Алексей Волков заявил, что подросток, совершивший нападение на посетителей торгового центра в Минске, объяснил свой мотив, сообщает Naviny.by.

Согласно сообщению, юноша 1998 года рождения заявил, что «хотел порубить людей». По его собственным словам, за несколько часов до нападения он выпил 150 граммов водки, при этом экспресс-тест, проведенный после задержания, не показал наличие алкоголя в крови. Находился ли молодой человек под воздействием наркотиков или психотропных веществ, пока неизвестно.

Отмечается также, что преступник из богатой семьи, живет в собственной квартире в Минске отдельно от родителей и учится на первом курсе в одном из вузов Минска.

Напомним, вечером 8 октября злоумышленник явился в ТЦ в Минске с бензопилой и топором. Он нанес ранения двум женщинам, одна скончалась на месте происшествия, вторая находится в реанимации.