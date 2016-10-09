Мутко нашел оправдание поражению сборной РФ по футболу с автоголом

Министр спорта РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал результаты товарищеского матча между сборными России и Коста-Рики, прошедшего 9 октября в Краснодаре, сообщает ТАСС.

Напомним, российские футболист уступили со счетом 3:4, причем капитан сборной РФ Василий Березуцкий отметился автоголом и подарил соперникам пенальти, ударив в штрафной Хоэля Кэмпбелла. В итоге пострадавший Кэмпбелл успешно реализовал пенальти.

Мутко, комментируя поражение, отметил: «У нас идет становление команды, не надо расстраиваться. Так бывает, что на последних минутах получаешь пенальти. Но игра была все равно интересная, Коста-Рика — очень приличная команда, 18-я в рейтинге, нам было непросто. У нас много молодых ребят, команда на стадии становления».

10 ноября российскую сборную ждет товарищеская встреча со сборной Катара на выезде – в Дохе.