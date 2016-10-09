Мемория. Борис Немцов

9 октября 1959 года родился Борис Немцов, государственный и политический деятель

Личное дело

Борис Ефимович Немцов (1959-2015) родился в Сочи в семье заместителя начальника строительного главка Ефима Давыдовича Немцова и педиатра, заслуженного врача России Дины Яковлевны Немцовой (в девичестве Эйдман).

Борису еще не исполнилось шести лет, когда родители разошлись. В 1967 году он вместе с матерью переехал в Горький (ныне Нижний Новгород). С золотой медалью окончил школу № 11 Приокского района. В 1976 году поступил на радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, который закончил с отличием в 1981 году.

После окончания вуза Немцов пошел работать в Горьковский научно-исследовательский институт радиофизики. Занимался проблемами физики плазмы, акустики и гидродинамики. В 1985 году защитил диссертацию на тему «Когерентные эффекты взаимодействия движущихся источников с излучением» и получил степень кандидата физико-математических наук. «По-настоящему талантливый физик», – сказал о нем позднее нобелевский лауреат Виталий Гинзбург.

В 1987-1990 годах Борис Немцов стал участвовать в экологическом движении. После аварии на Чернобыльской АЭС в области появилась организация «За ядерную безопасность», которая выступала против строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения. Сначала в сборе подписей против атомного проекта участвовала мать Немцова, а следом за ней в борьбу против возведения Горьковской АЭС включился и сын. В 1987 году им была опубликована соответствующая статья в газете «Нижегородский рабочий». Станция в конечном итоге не была построена.

После этой кампании Борис Немцов в 1989 году выдвигался кандидатом в народные депутаты СССР от областного общества «За атомную безопасность», однако не был зарегистрирован окружной избирательной комиссией. В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по Горьковскому национально-территориальному округу. В республиканском парламенте был членом блока «Коалиция реформ» и фракции «Левый центр — Сотрудничество». К этому времени относится знакомство Немцова с Борисом Ельциным. Как вспоминал сам Немцов, на заседании Верховного Совета РСФСР Ельцин, избранный его председателем, пригласил на встречу депутатов, победивших под демократическими лозунгами. На встрече, которая продлилась несколько часов, он спросил у Немцова «Вы из Нижнего Новгорода? У вас есть какие-нибудь идеи, как нам обустроить Россию?».

Во время выборов президента России в 1991 году Борис Немцов стал доверенным лицом Бориса Ельцина по Горьковской области - в августе по пути в отпуск с женой и дочкой он оказался в Москве и в итоге вместо Сочи отправился по подмосковным военным частям агитировать за Ельцина.

Во время августовского путча Немцов принимал участие в обороне здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома»). После путча все горьковское руководство сняли за поддержку ГКЧП. Нужно было срочно искать нового главу региона, а, кроме Немцова, Ельцин в оттуда никого не знал. 27 августа он назначил Бориса Немцова представителем президента в Горьковской (с мая 1992 года – Нижегородской) области, а 30 ноября - губернатором.

Как потом вспоминал Немцов, Ельцин, назначая его на эту должность, сказал: «Ты, конечно, молодой, тебе всего 32, ну да ладно, я тебя на пару месяцев назначу. Не справишься — сниму».

Для создания экономической программы развития области Немцов пригласил Григория Явлинского, который вместе с большой группой экспертов создал желаемую программу. Правда, воплотить ее в жизнь не удалось. «В 1992 г. гиперинфляция была 2600% – что можно говорить? – объяснял Явлинский. – Но политическая и социальная обстановка в Нижнем Новгороде была гораздо лучше, чем где бы то ни было, даже лучше, чем в Москве». В регионе впервые в стране была введена система одного окна при регистрации частных предпринимателей, установлены самые простые на то время в стране правила их регистрации. По словам Явлинского, «была гарантирована всем частным предпринимателям защита от имени области – в смысле, что все, что они делают, будет защищаться. Была создана такая атмосфера, которая вызывала самый первый интерес со стороны инвесторов».

Немцов возродил Нижегородскую ярмарку, старался привлечь в область иностранных инвесторов, для чего ездил по Европе и приглашал бизнесменов и политиков посетить область. В частности, благодаря его стараниям в регион приезжала Маргарет Тэтчер, после чего популярность Немцова выросла еще больше. Он имел репутацию «рубахи-парня», руководителя новой формации, двери его кабинета в Нижегородском кремле не закрывались до глубокой ночи. Журналисты имели свободный доступ на еженедельные оперативные совещания администрации губернатора, полностью отсутствовала процедура аккредитации.

Немцов был открыт, умел нравиться, снискал громкую славу реформатора. В 1995 году, когда в регионе прошли прямые выборы губернатора, он одержал на них уверенную победу.

За время работы Немцова губернатором было реализовано несколько успешных программ: «Дороги и храмы», «Одарённые дети», «Народный телефон», «Метр за метром» (жилищная программа для военнослужащих), «Ярмарка», «Строительство предприятий перерабатывающей промышленности», «Газификация сёл», «ЗеРНО» («Земельная реформа Нижегородской области»). В 1996 году Нижегородская область заняла 3-е место в России по объёму инвестиций. Она входила в число регионов-доноров, ее называли «полигоном реформ», а Нижний - «третьей столицей».

Со временем Ельцин стал публично обращать на Немцова все больше внимания, часто встречался с ним, прилюдно хвалил, а на одном из мероприятий при журналистах шутливо сказал: «Хороший парень, заберу его в Москву!» После этого Немцова стали называть потенциальным преемником Ельцина. Да и сам российский президент его так представлял западным партнерам, в том числе Биллу Клинтону.

В 1997 году Немцов был назначен первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина, другим замом стал Анатолий Чубайс. Их сразу стали называть «младореформаторами». Чубайс занимался экономическими вопросами, а Немцов - решением конкретных отраслевых и технологических задач. Он курировал в правительстве социальный блок, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, антимонопольную политику, а с апреля по ноябрь занимал пост первого вице-премьера – министра топлива и энергетики. Политолог Глеб Павловский считает, что в 1997 году Ельцин сознательно назначил Немцова первым вице-премьером, чтобы иметь возможность вывести его в потенциальные кандидаты на пост президента. Это привело к взрыву рейтинга Немцова. К концу 1997 года он достигал 29% и был больше, чем у лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Но преемником Борис Немцов так и не стал. Во многом потому, что пошел на открытый конфликт с олигархами. «Я заявил, что не хочу жить в стране победившего бандитского капитализма, и термин «бандитский капитализм» с тех пор вошел в политический лексикон. Я написал президенту письмо, в котором сформулировал семь пунктов плана борьбы с олигархами», - вспоминал Немцов. Одним из пунктов этого плана, в частности, предлагалось прекратить залоговые аукционы и объявить приватизацию только на открытых аукционах.

Работая в правительстве, Немцов вел две серьезные войны – одну за «Газпром», другую – за «Связьинвест». Он возглавил коллегию представителей государства в правлении «Газпрома» и провозгласил курс на демонополизацию газовой отрасли. В ответ «газпромовская» вкладка в газетах «Труд» и «Рабочая трибуна» принялась разоблачать «молодых реформаторов», которые, якобы по указке МВФ, собрались расчленить крупнейшую российскую корпорацию.

На «Связьинвест» претендовали группы Владимира Потанина/Михаила Фридмана иБориса Березовского/Владимира Гусинского. Немцов выступал за абсолютно прозрачный аукцион, не отягощенный никакими условиями. Структуры «Интерроса» и «Альфа-групп» оказались готовы к таким условиям и выиграли на приватизационном аукционе пакет «Связьинвеста», предложив за акции $2 млрд.

Борис Березовский и группа «Мост», которые контролировали тогда практически все телевидение, начали дискриминационную кампанию по уничтожению президентского рейтинга Немцова. «На "Связьинвест", как известно, претендовал Владимир Гусинский. Практически одновременно случилась скандальная история с "Газпромом", когда совет директоров крупнейшей монополии захотел возглавить Борис Березовский. Я выступал категорически против. А Березовский, как известно, владел Общественным российским телевидением. Так и случилось, что мы с Чубайсом нажили злейших врагов в лице самых влиятельных медиамагнатов. Борис Ельцин сначала поддержал наш план борьбы с олигархами... Мы с Чубайсом объявили, что очистим Россию от олигархов. Березовский с Гусинским в ответ объявили нам информационную войну. Телекиллер Сергей Доренко еженедельно в программе "Время" обливал нас грязью, рассказывая кошмарные небылицы. <…> Поскольку фактов коррупции или злоупотребления служебным положением наши враги обнаружить не могли, то ОРТ и НТВ били по определенным имиджевым точкам», - писал впоследствии Немцов. Уже весной 1998-го ведущий одной из итоговых программ объявил, что такого кандидата в президенты больше нет, и прямо в эфире перечеркнул портрет Немцова.

В марте 1998 года правительство Черномырдина было отправлено в отставку. И. о. премьера был назначен Сергей Кириенко, занимавший этот пост всего несколько месяцев – уже через несколько дней после дефолта 17 августа 1998 года возглавляемое им правительство также было отправлено в отставку. Ельцин заявил Немцову, что тот к кризису не имеет никакого отношения, а потому будет работать в правительстве до 2000 года, но он отказался и 24 августа 1998 года подал прошение об отставке.

Уже в декабре 1998 года Немцов создал политическое движение «Россия молодая», которое весной 1999 года вошло в состав коалиции «Правое дело».

24 августа 1999 года Сергей Кириенко, Борис Немцов и Ирина Хакамада объявили в Москве об учреждении блока «Союз правых сил», в который влилась и коалиция «Правое дело». В декабре 1999 года Немцов вместе с Сергеем Кириенко и Ириной Хакамадой возглавил список блока «Союз правых сил», в составе которого в декабре 1999 года был избран в Государственную Думу. СПС набрал 8,52%.

Немцов стал сначала вице-спикером, а в 2000 году - лидером фракции. Поначалу СПС поддерживал кандидатуру Владимира Путина на пост президента России, но позднее занял критическую позицию по отношению к действующей власти. А после отмены выборов губернаторов и дела «Юкоса» движение ушло в жесткую оппозицию.

27 мая 2001 года Немцов был избран председателем Федерального политического совета СПС.

На следующих выборах 2003 года СПС провалился. Их предвыборный ролик – Немцов, Чубайс и Хакамада на роскошном бизнес-джете с лозунгом «Мы придадим России ускорения» оказался неудачен, партия не преодолела 5-процентный барьер и в Думу не прошла. После поражения на выборах Немцов подал в отставку с поста председателя политсовета СПС.

В 2004—2005 годах занимал пост председателя совета директоров концерна «Нефтяной», президентом которого был Игорь Линшиц.

В 2004 году был избран в совет «Комитета 2008: Свободный Выбор».

В 2004 году СПС официально поддержала Виктора Ющенко в ходе президентской избирательной кампании на Украине. Во время «оранжевой революции» Немцов стал одним из немногочисленных российских политиков, выступившим в поддержку Ющенко. С февраля 2005 года по октябрь 2006 года он даже был внештатным советником президента Украины.

В 2007 году вышла книга Немцова «Исповедь бунтаря».

В сентябре 2007 года съезд партии СПС утвердил Бориса Немцова вместе с Никитой Белых и Мариэттой Чудаковой во главе предвыборного списка СПС на выборах в Государственную Думу 2007 года. В ходе предвыборной кампании партия выступила с жёсткой критикой власти и конкретно Владимира Путина.

В декабре того же года съезд СПС выдвинул Бориса Немцова кандидатом на пост Президента России для участия в выборах в марте 2008 года. Однако уже 26 декабря, ещё до начала предвыборной кампании, Немцов снял свою кандидатуру в пользу Михаила Касьянова, поскольку по данным соцопросов президентский рейтинг Немцова на тот момент уже был меньше 1%.

12 февраля 2008 года в офисе партии «СПС» состоялась презентация экспертного доклада Бориса Немцова «Путин. Итоги», созданного в соавторстве с Владимиром Миловым. В тот же день Борис Немцов заявил о приостановке своего членства в «Союзе правых сил», отказавшись комментировать это решение. В апреле того же года вошел в состав координационной группы по подготовке первого съезда объединённого демократического движения «Солидарность».

В ноябре 2008 года на внеочередном съезде партия СПС объявила о самороспуске. На базе ликвидированных партий СПС, Гражданская сила и ДПР была создана новая партия «Правое дело». Немцов был активным противником роспуска СПС, называл «Правое дело» «кремлёвским проектом» и отказался в нем участвовать.

В декабре 2008 года на первом съезде Объединённого демократического движения «Солидарность» был избран членом федерального политсовета «Солидарности» и вошёл в состав бюро федерального политсовета движения.

Весной 2009 года Борис Немцов участвовал в качестве кандидата в выборах мэра города Сочи. Согласно официальным данным, на выборах со значительным перевесом уже в первом туре победил бывший мэр Анапы единоросс Анатолий Пахомов, получивший 76,86 % голосов. Немцов занял второе место, набрав 13,6 % голосов.

10 марта 2010 года Немцов в числе первых деятелей оппозиции подписал обращение «Путин должен уйти».

16 декабря 2010 года председатель правительства России Владимир Путин в прямом эфире российского телевидения на вопрос «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?» ответил: «Денег и власти, чего они ещё хотят?! В своё время они поураганили, в 90-х годах утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы». Немцов подал в Мосгорсуд иск о несоответствии действительности информации и оценки, приведённой Путиным. В феврале 2011 года иск был отклонён. Судья Татьяна Адамова указала, что «фамилии Немцова, Рыжкова и Милова употреблены не в качестве имён собственных, а исключительно в нарицательном значении этих фамилий для обозначения определённого класса политических деятелей».

31 декабря 2010 года Немцов был задержан представителями правоохранительных органов после окончания согласованного с властями митинга на Триумфальной площади в рамках кампании «Стратегия-31». Он был признан виновным в неповиновение «законному распоряжению или требованию сотрудника милиции» и подвергнут административному аресту на 15 суток. По заявлениям многочисленных свидетелей задержания Бориса Немцова, обвинения в его адрес были сфальсифицированы. В январе 2011 года правозащитная организация «Международная амнистия» признала Бориса Немцова узником совести. В июле 2014 года Европейский суд по правам человека признал, что задержание Немцова и его арест были незаконными и преследовали цели, не связанные с теми основаниями лишения свободы, на которые ссылались власти. Суд постановил выплатить Немцову компенсацию в размере 28,5 тысяч евро.

В декабре 2011 года Немцов вошёл в оргкомитет серии митингов против фальсификаций на выборах в Госдуму. Позже портал Life News опубликовал телефонные переговоры Немцова, в которых он обсуждал свои разногласия с другими членами оргкомитета, используя при этом ненормативную лексику. После разразившегося скандала Немцов извинился перед всеми, кого могли задеть его телефонные разговоры.

С 2010 года Немцов активно выступал за принятие в Европейском союзе и США «списка Магнитского», вводящего персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. В феврале 2012 года он передал для Европарламента «список Немцова», как дополнение к «списку Магнитского» и «списку Ходорковского». В списке было 11 фамилий: от Владимира Путина до Василия Якеменко

В июне 2012 года Немцов вместе с Касьяновым и Рыжковым были избраны сопредседателями Республиканской партии России — Партии народной свободы ("РПР-ПАРНАС").

В октябре 2012 года на выборах Координационного совета оппозиции (КСО) Борис Немцов занял 16-е место по общегражданскому списку.

В 2013 году от «РПР-Парнаса» Немцов был избран в Ярославскую думу. Стал членом комитета по бюджета. По словам коллег, был очень активным депутатом, хотя и не жил постоянно в регионе, посещал все заседания комитетов и Думы, был активным законодателем — правда, большую часть его инициатив отклоняли.

27 февраля 2015 года в половине двенадцатого ночи Борис Немцов был застрелен неизвестными киллерами в начале Большого Москворецкого моста, по которому шёл со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Убийца шесть раз выстрелил Немцову в спину, после чего скрылся на подъехавшем легковом автомобиле. Четыре пули попали в голову, сердце, печень и желудок. От полученных ранений Борис Немцов скончался на месте. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Немцов был убит накануне намеченного на 1 марта 2015 года оппозиционного марша «Весна», одним из организаторов которого он являлся. Вместо марша 1 марта в Москве прошло многотысячное траурное шествие памяти Бориса Немцова. По данным организаторов, на него пришло 50000 человек, по данным полиции — 21000 человек.

После розыскных мероприятий, обвинения в убийстве были предъявлены пяти подозреваемым - Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. По версии следствия, они организовали преступную группу и в течение двух лет следили за политиком.

Непосредственным убийцей Немцова обвинение называет бывшего заместителя командира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева. 7 марта 2015 года Дадаев был задержан на территории Ингушетии, и на следующий день доставлен в Москву, где дал признательные показания. Причиной убийства, по его словам, стали антиисламские высказывания Бориса Немцова, сделанные им, в частности, в связи с терактом в редакции французского журнала «Шарли Эбдо».

3 октября 2016 года Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела об убийстве Бориса Немцова.

Чем знаменит

Один из самых известных оппозиционных политиков России. Во время президентства Бориса Ельцина Немцов стал самым молодым российским губернатором и вице-премьером, при Путине последовательно находился в оппозиции к власти.

Немцов является автором политических докладов «Лужков. Итоги», «Путин и кризис», «Путин и Газпром», «Зимняя Олимпиада в субтропиках», «Сочи и Олимпиада», «Путин. Итоги», «Путин. Коррупция» и др., а также трёх автобиографических книг: «Провинциал» (1997), «Провинциал в Москве» (1999) и «Исповедь бунтаря» (2007). В мае 2015 года состоялась презентация доклада «Путин. Война», написанного по материалам Немцова его соратниками.

Убийство Бориса Немцова, совершенное всего в двухстах метрах от кремлевской стены, стало самым громким политическим убийством за всю новейшую историю нашей страны.

О чем надо знать

Имя Бориса Немцова регулярно оказывалось замешанным в разнообразных скандалах.

В декабре 1993 года его предвыборную кампанию на выборах в Совет Федерации, как утверждается, финансировал ранее судимый Андрей Климентьев, с которым Немцов был знаком с 1980-х годов. Климентьев входил в ближайшее окружение Немцова, был его советником

В январе 1994 года администрация Нижегородской области выступила гарантом возврата ссуды в 30 млн долларов, которую получил в Минфине судостроительный завод «Ока». Летом того же года в ходе приватизации Климентьев купил 30% акций «Оки», а в январе 1995 года вошёл в состав совета директоров завода. Администрация области не осуществляла контроль за расходованием выделенного заводу кредита, и часть средств была потрачена нецелевым образом.

В начале 1995 года по инициативе Немцова прокуратурой было возбуждено уголовное дело против Климентьева, сам же он выступил свидетелем обвинения в суде. В 1998 году Климентьев по этому делу был признан виновным в присвоении почти $2,5 миллионов и приговорён к шести годам лишения свободы. В свою очередь он обвинил Немцова в получении и вымогательстве взяток. По заявлению Немцова было возбуждено уголовное дело по фактам клеветы. Дело он выиграл, суд признал Климентьева виновным в клевете.

Еще один скандал был связан с давним коллегой Немцова Борисом Бревновым. В самом начале работы в правительстве Немцов порекомендовал ввести Бревнова в руководство РАО ЕЭС. В итоге тот стал председателем правления РАО. Меньше чем через год Счетная палата нашла у Бревнова многочисленные финансовые нарушения. Его уволили, а Немцов утратил влияние на РАО. И хотя сам он позже признал назначение Бревнова ошибкой, эта история сильно ударила по имиджу вице-премьера.

В 2004—2005 годах Немцов был председателем совета директоров концерна «Нефтяной», президентом которого был Игорь Линшиц. По данным прокуратуры, в банке, входившем в концерн, действовала преступная группа, которая, совершая незаконные банковские операции, получила «преступный доход в размере 57 миллиардов рублей». После начала проверок компании Борис Немцов покинул концерн, заявив, что хочет «исключить всякие политические риски в бизнесе» своего друга Линшица. По словам самого Немцова, в концерне «Нефтяной» он занимался строительством коммерческой недвижимости в Москве и в банке «Нефтяной» никогда не работал. Дело о хищениях в банке «Нефтяной» было прекращено в 2010 году.

Прямая речь

О судьбе прогрессивной интеллигенции в России: «Россия — жестокая страна. И она не прощает людям даже то хорошее, что они хотели для нее сделать. Я не помню ни одного человека, кто совершил бы что-то очень важное и прогрессивное для России и не поплатился бы за это. Где Юрий Афанасьев? Где Галина Старовойтова? Где Геннадий Бурбулис? Где Собчак? Гавриил Попов? Авен? Нечаев? Где Гайдар? Где реформаторы-губернаторы? В этом смысле некоторая экзотика, связанная со мной, конечно, есть. Но, может быть, скоро все исправится и будет так, как того требует традиция».

Первый пресс-секретарь Бориса Немцова Александр Котюсов о Немцове-губернаторе: «Он был прирожденный лидер и перфекционист. И всегда — генератор нестандартных идей. Да, он шел, как танк, на тех, кто не верил в его «Нижегородский пролог» — программу вхождения в свободный рынок. Но ведь именно он вернул Нижнему звание столицы реформ, каким город был в ХIХ веке».

Соратник Немцова по «Солидарности» Илья Яшин: «Здесь он раскрылся как уличный трибун и политик, что отчасти было неожиданно — до этого его принимали за гламурного персонажа. Клубы, серфинг, правительственные кабинеты… Помню 2007 год, когда он пришел в оппозицию уличного вида. Для всех это было очень странной новостью, что Немцов, бывший вице-премьер, неожиданно выходит на улицу на несогласованные акции, и полиция начинает его винтить, задерживает. Многие воспринимали это как позерство. Думали, пару раз сходит, перед камерами покрасуется и забросит. С Немцовым этого не произошло. Его сажали на пятнадцать суток, для него это было, естественно, непросто — из премьерского кабинета на шконку в изолятор. Но после отсидки он продолжал выходить на акции. Его снова сажали, и он снова выходил».

8 фактов о Борисе Немцове

Написал более 60 научных работ по квантовой физике, термодинамике и акустике. Среди изобретений Немцова — некоторые параметры антенны для космического корабля (при вхождении корабля в земную атмосферу из-за её нагревания связь с кораблём теряется, а изобретение снимало помехи связи) и акустический лазер (перегретый пар сильно охлаждается, возникает мощный инфразвук). Последний, по словам Немцова, не стал оружием, поскольку его не успели засекретить.

Нижегородская область, возглавляемая Немцовым, первой пошла на выпуск облигаций областного займа - был организован специальный заем, с помощью которого были закуплены горюче-смазочные материалы, создан их резерв для города, что в условиях очень быстрой инфляции позволяло сохранить вложенные средства. Заем и покупка горюче-смазочных материалов оплачивались деньгами, которые выпустила сама область. Они получили в народе название «немцовки». Денег в области не было, так что «немцовки» выполняли роль и денежных знаков, и облигаций государственного займа области. Всего при проведении областного займа было выпущено «немцовок» на сумму в 7,3 млрд рублей, что позволило решить проблему отсутствия наличных денег. Впоследствии заем был полностью выплачен, а «немцовки» были использованы в качестве сырья для производства тарного картона и изделий для мягкой кровли.

В начале 1996 года по инициативе Бориса Немцова в Нижегородской области был проведён сбор подписей за вывод российских войск из Чечни. 29 января 1996 года миллион подписей нижегородцев были переданы президенту Ельцину. «Я загрузил папки в «Газель» и привез в Москву. Оставил «Газель» на Васильевском спуске, вытащил одну пачку с подписными листами и пошел в Кремль», - вспоминал Немцов. Ельцин назвал его популистом и дал указание не помогать губернии, однако именно Немцова взял потом с собой в Чечню на переговоры.

В мае 2005 года Немцов дал показания в Королевском суде Лондона на процессе «Борис Березовский против Михаила Фридмана», где рассказал о попытке Бориса Березовского получить контроль над «Газпромом» в 1997 году. По словам Немцова, который на тот момент являлся вице-премьером, министром топлива и энергетики и представителем государства в ОАО «Газпром», в 1997 году Березовский принес проект постановления правительства о назначении его председателем совета директоров «Газпрома». На постановлении были подписи Черномырдина и Вяхирева, для утверждения требовалась подпись Немцова. Немцов позвонил Черномырдину и Вяхиреву, которые не подтвердили своё согласие. Немцов подписать проект отказался и прогнал Березовского, который развязал против него информационную войну.

Борис Немцов совершил восхождение на гору Эльбрус - самую высокую точку России и Европы. 7 августа 2010 года он поднял на ее вершине флаг «Солидарности». По словам Немцова, «главным стимулом восхождения было поднять флаг оппозиции на недосягаемую доселе высоту, что я и сделал».

В 2013 году Немцов задекларировал годовой доход в размере 17,6 млн рублей, что сделало его вторым по объёму доходов депутатом Ярославской облдумы. Также в его собственности находились несколько квартир.

От разных женщин Борис Немцов имел четверых детей. В официальном браке он состоял с Раисой Ахметовной, родившей ему в 1984 году дочь Жанну. В июне 2015 года, после убийства своего отца и угроз через социальные сети уже в собственный адрес, Жанна покинула Россию. Также у Немцова было двое детей от журналистки Екатерины Одинцовой, с которой он познакомился в Нижнем Новгороде: сын Антон (1995) и дочь Дина (2002). Кроме того, у Немцова есть дочь Софья (2004) от его секретаря Ирины Королёвой.

На месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту поддерживается «народный мемориал». Власти несколько раз пытались его ликвидировать, но уже на следующий день люди снова приносили цветы и свечи. Почти год на месте его убийства всегда лежат живые цветы и всегда кто-нибудь дежурит. Соратник Немцова, сопредседатель «РПР-Парнас» Михаил Касьянов, предложил дать мосту новое название — Немцов мост, однако власти Москвы предложение отклонили.

Материалы о Борисе Немцове

Официальный сайт Бориса Немцова

Борис Немцов. Исповедь бунтаря

Мемориальная страница Бориса Немцова на сайте движения «Солидарность»

Друг Ельцина, враг Путина: какой след Борис Немцов оставил в политике. РБК

Бориc II. Журнал «Русский репортер» №7 (383)

«Немцов выбирал не между группами, а между принципами». Ведомости, 02.03.2015.

Статья о Борисе Немцове в Википедии

.

