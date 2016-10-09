Памфилова объяснила слухи о досрочных выборах президента в 2017 году

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью «Московскому комсомольцу» опровергла сообщения о том, что в 2017 году в России пройдут досрочные президентские выборы.

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что Министерство финансов якобы выделило ЦИК средства на организацию президентской кампании в 2017 году. Это породило слухи о том, что выборы главы государства пройдут досрочно.

Памфилова объяснила: «Решение о назначении этих выборов должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования, т.е. где-то в начале декабря 2017 года. В соответствии с законом средства на подготовку и проведение выборов президента должны поступить в ЦИК не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов. Учитывая, что избирательная кампания по выборам президента России фактически начинается в декабре 2017 года, то и средства на это были заложены в бюджете отдельной строкой на 2017 год».

«Выборы, я так полагаю, пройдут вовремя, как положено, в середине марта 2018 года», – отметила глава ЦИК.