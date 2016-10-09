Самолет ВМС США подлетел к российской границе вблизи Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon совершает разведывательный полет вблизи Крыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.

Отмечается, что 9 октября самолет-разведчик с бортовым номером 168852 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и ведет разведку к югу от Крымского полуострова.

Накануне, 8 октября, самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный подлет к району восточного Средиземноморья, где, предположительно, находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России. Такой же самолет совершил подлет к Крыму.