09 октября 2016, 13:41
Самолет ВМС США подлетел к российской границе вблизи Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon совершает разведывательный полет вблизи Крыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.
Отмечается, что 9 октября самолет-разведчик с бортовым номером 168852 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и ведет разведку к югу от Крымского полуострова.
Накануне, 8 октября, самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный подлет к району восточного Средиземноморья, где, предположительно, находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России. Такой же самолет совершил подлет к Крыму.
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